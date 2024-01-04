Так, через переповнені лікарні легким пораненим окупаційної армії відмовляють у лікуванні.
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Як лікують військових армії окупантів
У ГУР зазначили, що позбавлення базових медичних потреб цивільного населення у поневолених регіонах України та переведення лікувальних закладів під військові потреби окупаційної армії Москви результату не дало.
Через це, за даними розвідки, російське командування вирішило відмовляти у лікуванні легким пораненим.
Окупанти, які отримали поранення середнього ступеню, отримують медичну допомогу "сяк-так". А тих військових, у яких важкі поранення, відправляють в Росію через брак обладнання та кваліфікованих спеціалістів.
У ГУР зазначили, що доїжджають до пункту прибуття не всі.
Скасували відпустки для поранених загарбників
У розвідці розповіли про ще одну гостру проблему для армії противника. Йдеться про передбачені після поранень реабілітаційні відпустки для окупантів.
Так, факти неповернення з "реабілітації" зумовили рішення скасувати такі відпустки взагалі. Це – ще один метод, яким російське окупаційне командування намагається припинити масове дезертирство.
Росія хоче приховати випадки дезертирства своїх військових: останні новини
- Цьогоріч 2 січня стало відомо, що командування Росії з усіх сил прагне приховати факт масового дезертирства серед своїх солдатів.
- Так, у Центрі національного спротиву, посилаючись на власні джерела, повідомили, що в областях Росії, а саме: у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії рекордна кількість російських солдатів потрапила під суд за втечу зі служби.
- Протягом 2023 року більш ніж 5 тисяч судових справ стосувались саме самовільного залишення військових частин Росії після початку мобілізації у вересні 2022 року.
- За словами експертів, таку ситуацію приховують на всіх рівнях влади в державі-агресорці. Такі випадки є масовими й стосуються російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Сходу і Півдня України.