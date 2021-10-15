Массовое убийство из лука в Норвегии: подозреваемого взяли под стражу
Источник:AFP
Полиция задержала мужчину, который расстрелял 5 человек из лука в Норвегии. Суд принял решение удерживать его под стражей в течение месяца.
Злоумышленник признался в преступлениях. Следствие предполагает, что он может быть психически нездоровым.
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Мужчина, расстрелявший 5 человек в Норвегии, может быть психически больным
37-летний датчанин Эспен Андерсон Братен во время допроса полиции признался в убийстве 5 человек в норвежском городе Конгсберг.
Предварительно известно, что мужчина принял ислам и был под надзором полиции, поскольку там предполагали его возможную радикализацию.
Несомненно, что это может быть террористическим актом, но важно, чтобы расследование продолжалось и мы установили мотивы подозреваемого,
– заявил глава норвежской разведывательной службы PST Ганс Сверре Шевольд.
Кроме того, в прокуратуре пояснили, что полная психиатрическая оценка злоумышленника может занять несколько месяцев. Однако заверили – она необходима, чтобы определить, может ли Братен быть привлечен к юридической ответственности за свои действия.
Полиция допросила более 50 свидетелей
Издание CNN, ссылаясь на инпектора полиции, написало – правоохранители опросили более 50 свидетелей и проверяют технику подозреваемого.
Мы работаем со многими гипотезами (по мотивам – 24 канал), однако пока основная – это здоровье,
– пояснил полицейский.
Имена погибших полиция не называет, однако рассказала, что речь идет о 4 женщинах и 1 мужчине. Все они были в возрасте от 50 до 70 лет. Чтобы почтить память погибших местные жители города принесли лампадки, цветы и игрушки.
После смертельной стрельбы в Норвегии люди принесли цветы и лампадки / Фото AFP, NRK
Смертельная стрельба в Норвегии: что известно
- 13 октября вечером мужчина в Норвегии открыл стрельбу из лука по людям. В результате трагедии есть погибшие и пострадавшие. По информации СМИ, преступник стрелял из супермаркета Coop Extra на западной стороне города Конгсберг.
- Впоследствии в полиции рассказали, что в результате стрельбы погибли 5 человек, а 2 получили ранения – среди них и полицейский.
- Вероятным стрелком оказался 37-летний датчанин. В полиции рассказали, что нападающий и раньше был им известен. Говорилось о нескольких случаях, но в полиции их не назвали.