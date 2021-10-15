Массовое убийство из лука в Норвегии: подозреваемого взяли под стражу

Полиция задержала мужчину, который расстрелял 5 человек из лука в Норвегии. Суд принял решение удерживать его под стражей в течение месяца.

Злоумышленник признался в преступлениях. Следствие предполагает, что он может быть психически нездоровым.

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Мужчина, расстрелявший 5 человек в Норвегии, может быть психически больным

37-летний датчанин Эспен Андерсон Братен во время допроса полиции признался в убийстве 5 человек в норвежском городе Конгсберг.

Предварительно известно, что мужчина принял ислам и был под надзором полиции, поскольку там предполагали его возможную радикализацию.

Несомненно, что это может быть террористическим актом, но важно, чтобы расследование продолжалось и мы установили мотивы подозреваемого,

– заявил глава норвежской разведывательной службы PST Ганс Сверре Шевольд.

Кроме того, в прокуратуре пояснили, что полная психиатрическая оценка злоумышленника может занять несколько месяцев. Однако заверили – она ​​необходима, чтобы определить, может ли Братен быть привлечен к юридической ответственности за свои действия.

Полиция допросила более 50 свидетелей

Издание CNN, ссылаясь на инпектора полиции, написало – правоохранители опросили более 50 свидетелей и проверяют технику подозреваемого.

Мы работаем со многими гипотезами (по мотивам – 24 канал), однако пока основная – это здоровье,

– пояснил полицейский.

Имена погибших полиция не называет, однако рассказала, что речь идет о 4 женщинах и 1 мужчине. Все они были в возрасте от 50 до 70 лет. Чтобы почтить память погибших местные жители города принесли лампадки, цветы и игрушки.

После смертельной стрельбы в Норвегии люди принесли цветы и лампадки / Фото AFP, NRK

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