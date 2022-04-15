Массовое возвращение украинцев усиливает гуманитарные проблемы внутри Украины, – ООН

Украинские беженцы, покинувшие Украину после начала полномасштабного вторжения России, начали возвращаться домой. В ООН предупредили, что такая тенденция усиливает гуманитарные проблемы в Украине.

В Украину вернулось примерно 870 тысяч беженцев

По предварительным данным, в Украину вернулось примерно 870 тысяч беженцев. В ООН считают, что это создаст новые проблемы для гуманитарного реагирования.

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Там заявляют, что людям нужна будет помощь, если они не смогут вернуться в свои дома.

Это неизбежно создаст новые проблемы для гуманитарного реагирования на кризис, поскольку людям нужна поддержка для реинтеграции в свои общины или поиска соответствующих принимающих сообществ, если возвращение в свои дома невозможно или нецелесообразно,

– говорится в сообщении.

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