Массовое отравление детей в детском лагере "Орленок": директору объявили подозрение

Из-за массового отравления, произошедшего в июле 2018 года, директору детского лагеря "Орленок" на Донетчине следователи объявили подозрение.

Директору вручили подозрение по статье 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

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Следователи доказали, что распространение заболевания среди отдыхающих и персонала в детском лагере "Орленок" стало возможным из-за многочисленных нарушений требований санитарного законодательства в работе пищеблока. Именно это привело к реализации пищевого и контактно-бытового путей передачи инфекции.

Подавляющему большинству пострадавших детей и работников установили заключительный диагноз: дизентерия Зонне и острый гастроэнтерит, вызванный золотистым стафилококком.

Что такое дизентерия?Инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку. Нарушение правил личной гигиены и требований санитарного законодательства приводит к серьезным последствиям в виде нарушения здоровья граждан (в данном случае – детей) и социального напряжения в обществе.

Что случилось в детском лагере "Орленок"?С 15 по 19 июля 2018 года из лагеря "Орленок" с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали 94 человека. У большинства из них диагностировали дизентерию Зонне.



Первый случай заболевания зафиксировали 15 июля у работника пищеблока, следующие случаи заболевания начали регистрировать 16 и 17 июля среди детей всех отрядов лагеря. Во время обследования пищеблока специалисты выявили ряд нарушений санитарных норм. В частности, работник медпункта допустил к работе в пищеблоке сотрудницу с признаками заболевания на дисфункцию кишечника. Также в заведении приняли на работу работников кухни без прохождения медосмотра.



В Донецком областном лабораторном центре заявили, что отравление произошло из-за сотрудницы, которая была носителем дизентерии.