17:28
28 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Друзі Путіна. Чим дивують ЗМІ Росії
      Вєсті Кремля
      20:18, 26 січня
      Вєсті.UA. Жир: Небезпечні цукерки від Порошенка. Політичний шлях Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:44, 26 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Масове отруєння дітей у дитячому таборі "Орлятко": директору оголосили підозру

      208 Читать новость на русском
      Масове отруєння дітей у дитячому таборі "Орлятко": директору оголосили підозру
      Масове отруєння дітей у дитячому таборі "Орлятко": директору оголосили підозру / 5.ua

      Через масове отруєння, що сталося в липні 2018 року, директору дитячого табору"Орлятко" на Донеччині слідчі оголосили підозру.

      Директору вручили підозру за статтею 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу, повідомили у прес-службі прокуратури Донеччини.

      Читайте також: В садочку на Хмельниччині масово отруїлися діти

      Слідчі довели, що поширення захворювання серед відпочиваючих і персоналу у дитячому таборі"Орлятко" стало можливим через чисельні порушення вимог санітарного законодавства в роботі харчоблоку. Саме це призвело до реалізації харчового і контактно-побутового шляхів передачі інфекції.

      Переважній більшості постраждалих дітей та працівників встановили заключний діагноз: дизентерія Зонне та гострий гастроентеріт, викликаний золотистим стафілококом.

      Що таке дизентерія?Інфекційне захворювання, яке передається від людини до людини. Порушення правил особистої гігієни та вимог санітарного законодавства призводить до серйозних наслідків у вигляді порушення здоров’я громадян (у цьому випадку - дітей) та соціального напруження в громадах.

      Що трапилося у дитячому таборі "Орлятко"? З 15 по 19 липня 2018 року з табору "Орлятко" з ознаками гострої кишкової інфекції госпіталізували 94 людини. У більшості з них діагностували дизентерію Зонне.

      Перший випадок захворювання зафіксували 15 липня у працівника харчоблоку, наступні випадки захворювання почали реєструвати 16 та 17 липня серед дітей усіх загонів табору. Під час обстеження харчоблоку фахівці виявили низку порушень санітарних норм. Зокрема, працівник медпункту допустив до роботи у харчоблоці співробітницю з ознаками захворювання на дисфункцію кишківника. Також у закладі прийняли на роботу працівників кухні без проходження медогляду.

      У Донецькому обласному лабораторному центрі заявили, що отруєння сталося через співробітницю, яка була носієм дизентерії.

      Теги: Новини України Поліція Отруєння Кримінальні новини Діти і неповнолітні Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Фейк від "ДНР": завербовані жінки виманюють бойовиків на підконтрольні Україні території
      сьогодні , 17:08 Фейк від "ДНР": завербовані жінки виманюють бойовиків на підконтрольні Україні території
      Повернись живим 434
      Все про протеїн: види, користь та як вживати при схудненні і навантаженнях
      сьогодні , 16:00 Все про протеїн: види, користь та як вживати при схудненні і навантаженнях
      301
      Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      21 січня , 10:00 Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      2
      Найгучніші корупційні справи, які цинічно знищив Холодницький
      сьогодні , 15:30 Найгучніші корупційні справи, які цинічно знищив Холодницький
      Віталій Шабунін 688
      Вакарчук сказав "ні", Або Кому співак скаже "так"?
      сьогодні , 15:29 Вакарчук сказав "ні", Або Кому співак скаже "так"?
      Артем Овдієнко 820
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук