Масове отруєння дітей у дитячому таборі "Орлятко": директору оголосили підозру

Через масове отруєння, що сталося в липні 2018 року, директору дитячого табору"Орлятко" на Донеччині слідчі оголосили підозру.

Директору вручили підозру за статтею 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу, повідомили у прес-службі прокуратури Донеччини.

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Слідчі довели, що поширення захворювання серед відпочиваючих і персоналу у дитячому таборі"Орлятко" стало можливим через чисельні порушення вимог санітарного законодавства в роботі харчоблоку. Саме це призвело до реалізації харчового і контактно-побутового шляхів передачі інфекції.

Переважній більшості постраждалих дітей та працівників встановили заключний діагноз: дизентерія Зонне та гострий гастроентеріт, викликаний золотистим стафілококом.

Що таке дизентерія?Інфекційне захворювання, яке передається від людини до людини. Порушення правил особистої гігієни та вимог санітарного законодавства призводить до серйозних наслідків у вигляді порушення здоров’я громадян (у цьому випадку - дітей) та соціального напруження в громадах.

Що трапилося у дитячому таборі "Орлятко"? З 15 по 19 липня 2018 року з табору "Орлятко" з ознаками гострої кишкової інфекції госпіталізували 94 людини. У більшості з них діагностували дизентерію Зонне.



Перший випадок захворювання зафіксували 15 липня у працівника харчоблоку, наступні випадки захворювання почали реєструвати 16 та 17 липня серед дітей усіх загонів табору. Під час обстеження харчоблоку фахівці виявили низку порушень санітарних норм. Зокрема, працівник медпункту допустив до роботи у харчоблоці співробітницю з ознаками захворювання на дисфункцію кишківника. Також у закладі прийняли на роботу працівників кухні без проходження медогляду.



У Донецькому обласному лабораторному центрі заявили, що отруєння сталося через співробітницю, яка була носієм дизентерії.