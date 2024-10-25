О последствиях погромов в Коркино сообщает ряд российских СМИ, передает 24 Канал. По словам журналистов, местные власти традиционно заявляют, что ситуация в городе якобы "стабилизировалась" – для этого понадобилось "более 500 силовиков".

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В России произошли "ромские погромы"

Таксистку Елену Сарафанову нашли мертвой утром 24 октября. По делу об убийстве женщины задержали молодых людей 17 и 19 лет. Следствие предполагает, что Сарафанова подвозила их, между ними начался конфликт и 17-летний пассажир ударил ее ножом.

Вечером того же дня жители Коркино пришли к домам подозреваемых. Люди начали ломать забор, забрасывать дом камнями – в этот момент из дома начали стрелять. Ранения получили два человека: в шею и бедро.

За два часа народу на улицах стало больше: по данным полиции, до 22 часов в "митинге" участвовали примерно 200 человек. Российские правоохранительные органы сообщили, что из-за массовых беспорядков в Коркино задержали более 40 человек.

В российском Коркино состоялись "стихийные митинги": смотрите видео

Следственный комитет также сообщил, что в результате беспорядков был задержан 56-летний председатель ромской диаспоры, в дом которого приходили протестующие. По версии следствия, именно он стрелял по людям из ружья. Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".