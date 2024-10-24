Как сообщают в росСМИ, на митинг в Коркино вышли тысячи россиян, которые требуют наказать подозреваемых. Сейчас правоохранители разгоняют и задерживают участников митинга, передает 24 Канал.

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Под Челябинском начались митинги после резонансного убийства

В Челябинской области в городе Коркино тысячи жителей вышли на улицы, требуя наказания для подозреваемых в убийстве. Россияне начали переворачивать машины и поджигать их, а также бросают камни в окна вероятных убийц.

Как пишут росСМИ, 23 октября неподалеку в Коркино нашли мертвой 40-летнюю таксистку Елену Сарафанову. Ее тело нашли на одной из улиц города с ножевыми ранениями. Местные телеграм-каналы пишут, что перед смертью таксиста приехала на вызов к семье ромов, которая живет в Коркино.



Таксистка, которую убили в Коркино / Фото из сети

Одного из подозреваемых уже задержали – это 17-летний подросток. По данным следствия, во время поездки между ним и таксисткой произошел конфликт, после которого парень нанес женщине не менее четырех ножевых ранений в грудь. Известно, что у Сарафановой осталось двое детей.



Подозреваемые в убийстве таксистки / Фото из сети

Резонансное убийство насколько возмутило россиян, что те вышли на стихийные митинги. Так, возле дома подозреваемых россияне перевернули и подожгли машины.

Россияне на митинге переворачивают машину: смотрите видео

Подожгли машину на митинге: смотрите видео

Очевидно, россияне решили устроить самосуд, ведь пытаются попасть в дом, где живет второй подозреваемый в убийстве таксистки. Свидетели утверждают, что из дома подозреваемых кто-то выстрелил в толпу и это спровоцировало волну конфликтов.

В протестующих выстрелили из дома: смотрите видео

Люди пытаются попасть в дом подозреваемых: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика, 18+)

На других кадрах показали, что люди также бросали камни в окна дома, где живут подозреваемые.

Митингующие бросают камни: смотрите видео

Также митингующие начали споры с правоохранителями. Они требуют привлечь ответственных за убийство женщины-таксистки к ответственности.

Митингующие общаются с правоохранителями: смотрите видео

Известно о по меньшей мере 2 раненых во время митинга. Их госпитализировали.

Кроме того, полиция также задержала нескольких участников стихийных митингов. Сейчас точное количество задержанных неизвестно, однако местные СМИ пишут о по меньшей мере 30 человек, которых "упаковали" правоохранители.

Российские "правоохранители" начали избивать тех, кто был на митинге и сажать их в автозаки.

Полицейские избивали и задерживали митингующих: смотрите видео

Митингующих "пакуют" полицейские: смотрите видео

В СМИ также пишут, что после стихийных митингов и протестов семьи ромов начали выезжать из города. В то же время местные власти никак не комментируют события в Коркино.