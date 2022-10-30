Россияне разворовывают собственную армию: командиры жалуются на солдат-воров

Российские солдаты помогают своей армии быстрее обанкротиться. Оккупанты массово разворовывают военное имущество, которое им выдают для ведения войны в Украине.

Украинская разведка перехватила телефонный разговор одного из российских командиров. Военный командующий жалуется, что солдаты массово воруют тепловизоры и отправляют их домой.

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Российский командир шокирован количеством краж

В Херсонской области командир российского батальона рассказывает в телефонном разговоре, что кражи военного имущества солдатами - обыденное дело. Оккупант жалуется, что военные отсылают домой полученные тепловизоры и нагло просят новые.

Никогда не давай "тепляк" (тепловизор – 24 канал) солдату. Лучше сам в бой. Потому что, бл*ть, они все домой отправят,

– советует командир своему собеседнику.

Командир жалуется, что даже "ловил за руку" тех, кто пытался отправить награбленное обратно в Россию. Заметим, что тенденция к воровству наблюдается не только среди простых солдат.

Российские чиновники беспощадно грабят резервы страны , поэтому ресурса для надлежащего обеспечения армии становится все меньше и меньше. Хотя здесь у россиян прослеживается слаженность в работе.

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Резников объяснил, почему российская армия – это "бумажный тигр"

"Бумажный тигр" – древний китайский фразеологизм, которым описывают что-то, что опасно только на вид, однако на самом деле не так страшно.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что Вооруженные Силы Украины показали всем, что Россия и ее армия – это скорее "бумажный тигр". По его словам, до начала полномасштабного вторжения большинство лидеров стран были убеждены, что Украина "упадет" за 72 часа (известные 3 дня).

Однако все пошло совсем не по российскому плану. Украина уверенно продолжает выбивать врага со своих территорий уже девятый месяц после начала полномасштабного нападения со стороны страны-агрессорки.

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