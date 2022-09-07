Речь идет обо всех публичных мероприятиях. И неважно, есть там военные или нет. Такое решение было принято сегодня, 7 сентября, во время заседания совета оборонной безопасности.

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Разрешений должно быть сразу два

Раньше никаких разрешений на проведение мероприятий в Черниговской области получать не было нужно. Организаторы должны были только уведомить органы местного самоуправления или ОВА. Однако теперь разрешений должно быть два. И если против проведения мероприятия возражает хотя бы одна сторона, то его проводить нельзя.

Проведение всех массовых мероприятий в условиях военного положения на территории Черниговской области возможно только при их письменном согласовании с исполнительными органами городских, поселковых и сельских советов и районной (областной) военной администрацией, не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения мероприятия. Если в проведении мероприятия возражает хотя бы одна сторона – мероприятие не проводится,

– сказал начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

При этом он добавил, что все выставки вооружения – только после победы.

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