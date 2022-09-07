Мовиться про всі публічні заходи. І неважливо, є там військові чи ні. Таке рішення ухвалили нині, 7 вересня, під час засідання ради оборонної безпеки.

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Дозволів має бути одразу два

Раніше ніяких дозволів на проведення заходів на Чернігівщині отримувати не було потрібно. Організатори мали лише повідомити органи місцевого самоврядування або ОВА. Проте тепер дозволів має бути два. І якщо проведення заходу заперечує хоча б одна сторона, то його проводити не можна.

Проведення усіх масових заходів в умовах воєнного стану на території Чернігівської області можливе лише за умови їх письмового погодження з виконавчими органами міських, селищних та сільських рад та районною (обласною) військовою адміністрацією, не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня проведення заходу. Якщо проведення заходу заперечує хоча б одна сторона – захід не проводиться,

– сказав начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

При цьому він додав, що усі виставки озброєння – лише після перемоги.

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