В Киеве с 10 сентября вводятся новые ограничения на массовые мероприятия

В Киеве из-за обострения ситуации с безопасностью ужесточают правила проведения массовых мероприятий. С 10 сентября в столице временно запретят ряд мероприятий на улицах.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно о новых правилах?

В столице готовятся к введению новых ограничений на проведение массовых мероприятий из-за ситуации с безопасностью. Временно будет запрещено проводить развлекательные и спортивные мероприятия на улице, а также в помещениях, не имеющих укрытий.

Новые правила вступят в силу с 10 сентября. В настоящее время городские власти готовят необходимые меры для введения ограничений. Они коснутся организаторов массовых мероприятий в столице.

Решение принимается на фоне обострения ситуации с безопасностью в Киеве. Городские власти призывают учитывать риски при организации мероприятий с большим скоплением людей.

Напомним, в Киеве изменят продолжительность комендантского часа. Соответствующее решение принял Рада обороны столицы в связи с ухудшением ситуации с безопасностью. С 00:00 10 сентября комендантский час в Киеве будет длиться с 01:00 до 05:00, то есть на один час меньше, чем раньше.

В связи с изменениями работу общественного транспорта в столице также продлят на один час. При этом графики работы заведений общественного питания, развлекательных заведений и торгово-развлекательных центров останутся без изменений.

Отдельно Кличко напомнил, что с 3 сентября во время комендантского часа разрешено транзитное движение крупногабаритного транспорта. Кроме того, из-за возможных задержек поездов в столице будут организованы четыре автобусных маршрута от центрального железнодорожного вокзала во время действия комендантского часа.