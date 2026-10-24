Водометы, газ и задержания: по Европе прокатилась новая масштабная волна протестов

24 октября в странах Европы прошли массовые демонстрации, вызванные ростом стоимости жизни и социальной политикой, в которых приняли участие более 800 тысяч человек. Во Франции мирные марши переросли в столкновения с полицией и задержания.

Как сообщает EuroNews, во Франции развернулись самые масштабные акции протеста с начала социального движения. Организаторы оценили количество участников в 800 тысяч человек по всей стране, из которых 250 тысяч вышли на улицы Парижа, тогда как официальные власти заявили о 410 тысячах демонстрантов.

Что известно о новой волне митингов?

24 октября в итальянской и французской столицах усилили меры безопасности, а в Париже полиция применила водометы и слезоточивый газ против митингующих.

По данным префектуры полиции Парижа, официальный маршрут демонстрации пролегал от Порт-д’Итали до Порт-де-Венсанн.

Протесты во Франции: смотрите видео

Столкновения между демонстрантами и силовиками также произошли в Лионе, Лилле, Марселе, Монпелье, Нанте, Ницце и Тулузе. Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о задержании не менее 135 человек по всей стране и подчеркнул, что правоохранители не будут терпеть нарушений общественного порядка.

Одного из полицейских ранили во время протеста: смотрите видео

Применение водометов и превентивные меры полиции

В Лионе спецназ применил слезоточивый газ для разгона группы из 150 человек, которые пытались заблокировать дорогу возле центра города, где действовал запрет на проведение демонстраций. В свою очередь, в Лилле и Нанте протестующие бросали в правоохранителей различные предметы, что вызвало ответ полицейских водометами.



Протестующие во время акции в Париже / AP Photo/Thibault Camus

Накануне выходных правительство Франции задействовало около 70 тысяч полицейских и жандармов для обеспечения безопасности. Многие частные предприятия и магазины закрылись или забили окна досками, опасаясь повторения погромов и мародерства, имевших место на прошлой неделе.

Правоохранители также изъяли многочисленные предметы, предназначенные для совершения насильственных действий, в нескольких городах, в частности в Орлеане, Ренне и Туре. Особое внимание полиция уделила Орлеану, где проходил съезд партии "Национальное объединение" с участием Марин Ле Пен и Жордана Барделли.



Протесты в Ницце / Le Figaro

Какая ситуация в Албании?

В столице Албании, Тиране, вспыхнули столкновения между протестующими, требующими отставки премьер-министра Эди Рамы, и полицией. Демонстранты бросали камни и поджигали мусорные баки, а правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы и резиновые шары.

Протесты, продолжающиеся около двух недель, начались из-за планов построить роскошный курорт вблизи заповедных водно-болотных угодий. Впоследствии они переросли в более широкое движение против правительства на фоне коррупционных расследований в отношении соратников премьера. К студентам присоединились преподаватели, учителя и оппозиционные политики.

Беспорядки стали одними из самых масштабных в Тиране за последнее десятилетие. Сотни людей пострадали, а 127 предприятий понесли убытки на общую сумму 2,15 миллиона евро.

Власти обвиняют организованные преступные группировки и иностранных деятелей в использовании протестов, а полиция изучает записи с камер наблюдения и соцсетей, чтобы установить причастных к насилию.

Протесты пенсионеров в Мадриде и меры безопасности в Италии

В то же время в Мадриде тысячи протестующих вышли на улицы с требованиями повышения государственных пенсий и их индексации в соответствии с фактическим уровнем инфляции. Марш, организованный движением пенсионеров при поддержке профсоюзов, в частности Всеобщей конфедерации труда CGT, прошел от вокзала Аточа до улицы Алькала.

Протесты в Испании: смотрите видео

Участники митинга в Испании требовали привести минимальную пенсию в соответствие с минимальной заработной платой, ликвидировать гендерный разрыв в пенсионном обеспечении и отменить штрафы за досрочный выход на пенсию для лиц с 35-летним стажем. Они также призвали защитить государственную систему от приватизации.

Параллельно в Италии усилили меры безопасности: в Риме задействовали 1500 правоохранителей, а в Милане – 1800, опасаясь возобновления беспорядков, которые происходили 17 и 18 октября.

Против митингующих в Болонье применяют водометы: смотрите видео

В целом, протестные акции в европейских странах отражают растущую социально-экономическую напряженность и давление на правительства из-за стоимости жизни.

Кстати, ранее сообщалось, что итальянские власти выясняют, могли ли Россия или другие внешние силы быть причастны к массовым протестам и столкновениям в стране. По данным Bloomberg, чиновники не исключают, что " иностранные провокаторы могли способствовать разжиганию беспорядков " в городах Европы.