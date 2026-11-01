Коктейль Молотова и более 500 задержанных: во Франции вспыхнули массовые протесты

31 октября во Франции около 320 тысяч человек вышли на улицы из-за роста стоимости жизни. После мирных митингов вспыхнули столкновения, в ходе которых силовики задержали 565 человек, а один полицейский получил ранение.

Крупнейшие акции протеста прошли в Париже и Марселе, где участники требовали снижения цен и улучшения качества государственных услуг. Как пишет The Guardian, в целом по всей стране состоялось около 150 запланированных демонстраций.

Что известно о столкновениях?

Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что сами марши проходили мирно, однако после их завершения правоохранители столкнулись с чрезвычайным уровнем насилия.

Какова ситуация во Франции: смотрите видео

В частности, в Париже сотрудник спецподразделения полиции пострадал от брошенного коктейля Молотова – этот случай чиновник назвал покушением на убийство.

Момент нападения с использованием взрывчатого вещества: смотрите видео

Протестное движение в ближайшее время может только усилиться, ведь студенты пообещали устроить новые блокады школ и университетов 3 и 5 ноября.

Волна возмущения в других странах Европы

Социальная напряженность дала о себе знать не только во Франции. В частности, во Франкфурте неизвестные в масках разграбили как минимум два магазина после того, как демонстранты вышли на улицы крупнейших городов Германии с требованиями снизить стоимость жизни.

В то же время в столице Португалии Лиссабоне правоохранители разогнали палаточный городок активистов, которые митинговали против нового законопроекта об аренде жилья.

Массовые акции недовольства во Франции продолжаются уже несколько недель – во время предыдущих беспорядков силовики задержали почти тысячу участников митинга.