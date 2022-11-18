У Зеленского объяснили, чего стремится достичь Россия массовыми ракетными ударами по Украине

Во вторник, 15 ноября Россия нанесла самый массовый ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. В Офисе Президента Украины рассказали, что пытается добиться враг этими действиями.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона прокомментировал коварные действия российской армии, пишет 24 канал.

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Хотят спровоцировать несколько волн миграции

По словам представителя ОП, ударами по критической инфраструктуре Россия хочет вызвать панические настроения среди украинцев.

Они понимают, что общество не будет оказывать давление на правительство, чтобы оно пошло на какие-то там ультиматумы России. Нет, они хотят спровоцировать еще несколько волн миграций из Украины. Чтобы люди в панике говорили, что они не могут здесь жить, а также оказали давление на европейские правительства,

– сказал Подоляк.

Он уверяет, что России это необходимо для того, чтобы европейские правительства говорили о том, что они не могут на все это смотреть и предложили Украине обменять суверенитет государства на странный мир.

Подоляк подчеркнул, что о подобном "обмене" не может даже быть речи. Украину не устраивает такое предложение.

Как в России прокомментировали последний ракетный обстрел по Украине

Недавно в Кремле сделали циничное заявление о массовых обстрелах Украины. Там заявили, что Москва не виновата в том, что большинство украинцев пока испытывают проблемы с электроэнергией.

В Москве продолжают лгать о том, что Россия атакует лишь те объекты, которые "прямо или косвенно имеют отношение к ее военному потенциалу".

Также страна-агрессор убеждает, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины – это последствия действий киевской власти, которая, в частности, отказывается от переговоров.

Представитель МИД Олег Николенко прокомментировал циничное заявление Кремля. Он подчеркнул, что Россия действует как страна-террорист. Он также добавил, что "заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам".

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