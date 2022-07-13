В Луганске похоронили десятки оккупантов: "денацифицировались" в результате попадания в склад

российские захватчики пришли в Украину, чтобы взять под свой контроль наши территории. Уже 5 месяцев подряд Вооруженные силы Украины доносят до них, что они незваные гости.

В Луганске похоронили десятки оккупантов

Впрочем, до них не доходит, поэтому приходится прибегать к разным методам. В частности, ВСУ продолжают ликвидировать вражеские склады с боеприпасами и самими оккупантами. Один из таких был уничтожен на днях, а сейчас россиян, представших там перед "судом", поместили в пакеты и проводят захоронения в Луганске. Об этом сообщают источники 24 канала в разведке.

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Как известно, сегодня, 13 июля, в Луганске похоронили 58 россиян и местных боевиков. Они "денацифицировались" во время поражения оружия и боеприпасов 10 июля.

В то же время утверждать то, что 58 штук – это точное количество потерь россиян нельзя. Поскольку захоронение оккупантов назначают на разные даты. Это делают для того чтобы не было ощущения массовости.

Все погибшие предатели – коллаборанты, которые пошли на служение российским оккупантам. Теперь они точно поняли, какую сторону стоило занимать.

В Луганске пылали склады оккупантов: что произошло 10 июля

Поздно вечером 10 июля во временно оккупированном Луганске услышали 4 мощных взрыва. Местные рассказали, что это началась детонация боекомплектов на российских военных складах.

Приблизительно в 23:35 после того, как раздались взрывы на вражеских складах, начался пожар, а снаряды, которые россияне там хранили, начали детонировать. оккупанты пробовали сбить ракеты и запускать ПВО, впрочем, что-то пошло не так. Кстати, в месте, где случился "прилет", кроме складов, были и казармы с российскими военными. Официальной информации о том, что это действия ВСУ не было, но депутат Алексей Гончаренко рассказал, что по его данным, в Луганске кто-то "покурил" у российского состава боеприпасов. Он имел в виду, что склады оккупантов могли уничтожить американские HIMARS, которые были переданы украинцам.

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