Российские "военные" обстреливают украинские города и убивают мирных жителей. Среди жертв оккупантов очень много женщин и детей.

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Оккупанты совершают военные преступления в Украине

Британская разведка сообщила, что после ухода российских войск с Севера Украины оккупанты оставили за собой доказательства нападений на некомбатантов – людей, не участвующих в боевых действиях. Речь идет о:

массовых захоронениях;

использование заложников в качестве живого щита со смертельным исходом;

минирование гражданской инфраструктуры.

Кроме того, захватчики продолжают использовать самодельные взрывные устройства для поражения, снижения морального духа и ограничения свободы передвижения украинцев.

Также оккупанты атакуют объекты инфраструктуры с высоким риском ущерба для гражданского населения, в частности резервуар с нитратной кислотой в Рубежном.



Британская разведка зафиксировала преступления оккупантов / Данные Минобороны Британии