Оккупанты расстреливали похороненных для развлечения, – Зеленский рассказал детали трагедии в Изюме

Российские оккупанты пытали и совершали зверства на оккупированных территориях Харьковщины. Также захватчики обстреливали могилы уже убитых украинцев для развлечения.

В своем обращении Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты содержали украинцев и даже иностранцев в пыточных. Сейчас люди освобождены.

Внимание Зеленский записал обращение к украинцам

Найдены палачи, которые издевались над мирными жителями оккупированных городов и поселков, помещения в которых держали граждан, даже иностранцев, в том числе семерых граждан Шри-Ланки – студентов Купянского медицинского колледжа. Еще в марте их захватили русские солдаты,

– сообщил Владимир Зеленский

Он подчеркнул, что сейчас они спасены. Это стало возможным только сейчас, после освобождения Харьковщины. В настоящее время им оказывается медицинская помощь.

Российские солдаты стреляли по захоронениям

Продолжается эксгумация тел на месте массового захоронения у Изюма, по состоянию на данный момент, по данным президента, там более 440 могил.

О количестве там похороненных людей еще рано говорить. Следственные действия продолжаются. Уже есть четкие доказательства пыток, издевательств над людьми. Более того, есть свидетельство, что русские солдаты, чьи позиции были рядом с этим местом стреляли по погребенных просто для развлечения,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что "мир должен на это отреагировать. Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче, и мы сейчас только начали узнавать о том, что происходило на Харьковщине в это время".

Также Зеленский сообщил, что в структурах ООН уже готовят группу, которыя побывает в этом месте. Украина обеспечит полный доступ журналистам к освобожденной территории.

"Мы предоставим такой доступ, который позволит сообщить миру, что рашизм должен быть осужден", – подчеркнул Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского: смотреть видео