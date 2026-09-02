Военный эксперт, основатель фонда "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире объяснил, могут ли эти слова касаться ранее обсуждавшейся операции M&M's и каков на самом деле может быть замысел Украины. Он рассказал, как большой запас дальнобойных дронов способен повлиять на российское авиасообщение даже без ударов непосредственно по гражданским самолетам.

Первоначальный замысел M&M's преследовал иную цель

Операция M&M's широко обсуждалась, однако до ее реализации дело не дошло. Речь шла об автономных дронах с искусственным интеллектом, которые могли бы самостоятельно определять объекты для поражения, а среди возможных целей рассматривалась аэропортовая инфраструктура.

Суть этой операции – запуск автономных дронов с искусственным интеллектом, которые сами принимают решения, по чему наносить удары. Главной целью для них могла бы быть, прежде всего, аэропортовая инфраструктура,

– пояснил Нарожный.

Главной проблемой такого замысла остается риск для гражданской авиации. Во время атаки в аэропорту может взлетать или садиться пассажирский самолет с гражданскими лицами на борту, в том числе гражданами других государств. Украина не может сознательно создавать такую угрозу, поэтому слова Зеленского об опасном российском небе Нарожный связывает с другим сценарием.

Когда любой дрон – реактивный, с двигателем внутреннего сгорания или крылатая ракета – находится вблизи российского аэропорта, они полностью останавливают там авиасообщение. Даже не нужно залетать на территорию самого аэропорта,

– сказал военный эксперт.

Для этого достаточно постоянно удерживать воздушную угрозу вблизи аэродромов, не нанося ударов по пассажирским самолетам. Если интервалы между появлением украинских дронов сократятся до 5–15 минут, у российских аэропортов практически не останется времени для нормального возобновления полетов.

Сотни дронов могут остановить авиасообщение

Последствия такой операции могут выйти далеко за пределы отдельных аэропортов. В России есть регионы, которые не имеют полноценного автомобильного или железнодорожного сообщения с остальной частью страны и в значительной степени зависят от авиации. Длительное закрытие воздушного пространства фактически отрежет их от Москвы и других больших центров.

Я думаю, здесь скорее речь идет о намеке на широкомасштабные, условно "ковровые" операции с помощью огромного количества дронов,

– предположил Нарожный.

Возможности для такого сценария будут расти вместе с производством дальнобойных беспилотников. Зеленский говорил примерно о 300 дронах в сутки сейчас и о перспективе выйти на около тысячи. При таком количестве можно одновременно создавать угрозу для большого числа российских аэродромов.

Если мы будем производить и запускать около тысячи дронов, то такой сценарий вполне реально осуществить. Условно говоря, мы "заспамим" все российские авиакомпании и все российское авиасообщение,

– пояснил эксперт.

Определенный опыт таких операций у Украины уже есть. Ранее московские аэропорты и аэродромы в других больших городах России в течение нескольких дней регулярно приостанавливали работу из-за угрозы со стороны дронов. Нарожный назвал те кампании своеобразной "пробой пера", после которой дальнобойные средства переориентировали на более важные на тот момент цели.

Украина получает больше возможностей для выбора целей

Раньше тратить значительное количество дронов только на остановку аэропортов было менее выгодно, чем наносить удары по объектам, которые непосредственно обеспечивают российскую экономику и войну. К тому же далеко не все беспилотники долетают до нужного района: в лучшем случае это может быть около половины, а реальный показатель Нарожный оценивает примерно в 30%.

Чтобы один дрон оказался там, где нужно, нужно запустить еще примерно три, которые могут быть сбиты по пути. А останавливать аэропорты не так интересно, как уничтожать, например, нефтеперерабатывающие заводы,

– сказал военный эксперт.

За это время Украина уже систематически нанесла удары по ключевым объектам российской нефтепереработки. По словам Нарожного, удары наносились по всей первой десятке крупнейших НПЗ, а отдельные предприятия, в частности Ярославский завод, подвергались многократным атакам. После этого удары с большого расстояния стали все больше смещаться на портовую инфраструктуру экспорта нефтепродуктов и предприятия российского ВПК, которые вывести из строя значительно сложнее.

Это свидетельствует о том, что у нас, условно говоря, уже есть бюджет – большое количество дронов, с помощью которых мы можем наносить удары и можем себе это позволить с военно-экономической точки зрения,

– подчеркнул Нарожный.

Рост производства дает возможность не ограничиваться выбором только одной категории целей. Наряду с ударами по НПЗ, портовой инфраструктуре и предприятиям ВПК часть ресурсов можно будет вновь направлять на масштабные операции, которые будут системно нарушать работу российской гражданской авиации.

Нарожный объяснил замысел операции M&M's: смотрите видео