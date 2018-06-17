Массовые протесты в Никарагуа: число жертв возросло до 178
В Никарагуа возросло число жертв массовых уличных протестов, которые продолжаются в стране. Известно о 178 погибших в результате столкновений.
Об этом сообщает DW.
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За неделю количество жертв массовых беспорядков в стране резко возросло. В течение этого периода погибло 39 человек.
В частности известно о как минимум 8 человек, погибших в столице Манагуа в субботу 16 июня. Шестеро из них – члены одной семьи, они погибли в пожаре: в дом семейства неизвестные бросили коктейль Молотова.
По информации правоохранителей, еще два человека погибли при попытке демонтировать уличные баррикады.
Напомним, протесты всколыхнули Никарагуа еще в апреле этого года. Настоящие уличные бои не прекращаются в столице страны. Люди возмущены реформой социального страхования. Она должна увеличить сумму отчислений работодателей и работников. Президент Даниэль Ортега уже отменил реформу, но массовые протесты не прекратились. Ведь митингующие разделились на сторонников и противников главы страны. Последние требуют отставки президента.
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