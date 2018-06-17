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Масові протести у Нікарагуа: кількість жертв зросла до 178

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За тиждень кількість жертв масових сутичок у країні стрімко зросла
За тиждень кількість жертв масових сутичок у країні стрімко зросла / koranmadura.com

У Нікарагуа зросла кількість жертв масових вуличних протестів, які тривають у країні. Наразі відомо про 178 загиблих внаслідок сутичок.

Про це інформує DW.

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За тиждень кількість жертв масових сутичок у країні стрімко зросла. Протягом цього періоду загинуло 39 осіб.

Зокрема відомо про щонайменше 8 осіб, які загинули у столиці Манагуа в суботу 16 червня. Шестеро з них – члени однієї родини, вони загинули у пожежі: у будинок сімейства невідомі кинули коктейль Молотова.

За інформацією правоохоронців, ще двоє людей загинули під час спроби демонтувати вуличні барикади.

Нагадаємо, протести сколихнули Нікарагуа ще в квітні цього року. Справжні вуличні бої не припиняються у столиці країни. Люди обурені реформою соціального страхування. Вона мала б збільшити суму відрахувань роботодавців і працівників. Президент Даніель Ортега вже скасував реформу, але масові протести не припинилися. Адже мітингарі поділились на прихильників і противників глави країни. Останні вимагають відставки президента.

 

Теги: Новини політики протести
Джерело: 24 Канал
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