Массовые протесты в России: в Москве снова собираются люди

Сторонники оппозиции в Москве планируют провести еще одну массовую акцию протеста 29 сентября. Это будет первое согласованное с властями мероприятие после выборов, которые состоялись три недели назад.

Противники президента Владимира Путина и его правительства призывают россиян не наблюдать молча за политическими репрессиями, пишет "Радио Свобода".

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Кроме того, намерены призвать освободить людей, которые находятся в тюрьмах или СИЗО по так называемому "московскому делу". Их туда отправили после подавленных силовиками протестов в июле-августе этого года.

Почему люди выходили на улицы в Москве?Из-за кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляют, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего количества жителей своего округа).



Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Основной причиной отказов был недостаток в подписных листах – избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.



Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройшли 8 сентября.

Когда были масштабные акции: