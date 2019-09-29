Массовые протесты в России: в Москве снова собираются люди
Сторонники оппозиции в Москве планируют провести еще одну массовую акцию протеста 29 сентября. Это будет первое согласованное с властями мероприятие после выборов, которые состоялись три недели назад.
Противники президента Владимира Путина и его правительства призывают россиян не наблюдать молча за политическими репрессиями, пишет "Радио Свобода".
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Кроме того, намерены призвать освободить людей, которые находятся в тюрьмах или СИЗО по так называемому "московскому делу". Их туда отправили после подавленных силовиками протестов в июле-августе этого года.
Почему люди выходили на улицы в Москве?Из-за кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляют, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего количества жителей своего округа).
Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Основной причиной отказов был недостаток в подписных листах – избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройшли 8 сентября.
Когда были масштабные акции:
- 20 июля состоялась одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова в Москве, причем это мероприятие столичная власть согласовала. Только официально, по данным полиции, в нем приняли участие 12 тысяч человек.
- 27 июля проходила уже не согласована властями акция, поскольку предыдущая не имела никакого эффекта. Эти протесты завершились задержаниями более 1400 человек.
- 3 августа пошла третья волна протестов, которые также не согласовывала власть. Правозащитники насчитали примерно 22 000 участников, силовики – 1500. Задержали более 1000 человек. Из них полсотни – несовершеннолетние.
- 10 августа во время очередной, но уже согласованной акции, задержали 352 человека в различных МИТС России. Только в Москве – 256 человек, и всех в основном при попытке добраться до здания администрации президента после завершения акции. Однако, российские власти утверждают, что задержанных на самом деле было меньше.
- 31 августа в Москве снова вышли на улицы. Полиция насчитала около 750 участников, однако не провластные СМИ заявляют о нескольких тысячах. Тогда не задержали никого.