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      Масові протести у Росії: в Москві знову збираються люди

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      У Росії готують нову хвилю протестів
      У Росії готують нову хвилю протестів / Getty Images

      Прихильники опозиції у Москві планують провести ще одну масову акцію протесту 29 вересня. Це буде перший погоджений із владою захід після виборів, які відбулись три тижні тому.

      Противники президента Володимира Путіна і його уряду закликають росіян не спостерігати мовчки за політичними репресіями, пише "Радіо Свобода"

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      Окрім того, мають намір закликати звільнити людей, які перебувають у в’язницях чи СІЗО за так званою "московською справою". Їх туди запроторили через переслідування після придушених силовиками протестів в липні-серпні цього року.

      Чому люди виходили на вулиці у Москві?Через кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляють, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).

      Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

      Вибори депутатів Мосміськдуми сьомого скликання пройшли8 вересня.

      Коли були масштабні акції:

      • 20 липня відбулася одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова у Москві, причому цей захід столична влада погоджувала. Лише офіційно, за даними поліції, участь у ньому взяли 12 тисяч людей.
      • 27 липня відбувалася вже не погоджена владою акція, оскільки попередня не мала ніякого ефекту. Ці протести завершилася затриманнями понад 1400 людей.
      • 3 серпня пішла третя хвиля протестів, які також не погоджувала влада. Правозахисники нарахували приблизно 22 тисячі учасників, силовики – 1500. Затримали понад 1000 осіб. З них півсотні – неповнолітні.
      • 10 серпня під час черговою, але вже узгодженою акції затримали 352 особи в різних мітсах Росії. ЛИше у Москві – 256 осіб, і усіх здебільшого під час спроби дістатися до будівлі адміністрації президента після завершення акції.Однак російська влада стверджує, що затриманих насправді було менше.
      • 31 серпня у Москві знову вийшли на вулиці. Поліція нарахувала близько 750 учасників, однак не провладні ЗМІ заявляють про кілька тисяч. Тоді не затримали нікого.
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      Теги: Новини політики Протести Протести в Москві Москва Новини Росії Вибори в Москві
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