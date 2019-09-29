Масові протести у Росії: в Москві знову збираються люди

Прихильники опозиції у Москві планують провести ще одну масову акцію протесту 29 вересня. Це буде перший погоджений із владою захід після виборів, які відбулись три тижні тому.

Противники президента Володимира Путіна і його уряду закликають росіян не спостерігати мовчки за політичними репресіями, пише "Радіо Свобода".

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Окрім того, мають намір закликати звільнити людей, які перебувають у в’язницях чи СІЗО за так званою "московською справою". Їх туди запроторили через переслідування після придушених силовиками протестів в липні-серпні цього року.

Чому люди виходили на вулиці у Москві?Через кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляють, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).



Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.



Вибори депутатів Мосміськдуми сьомого скликання пройшли8 вересня.

Коли були масштабні акції: