Кремль с этим не справится: когда россияне начнут массово бежать из страны

В России усиливается принуждение к подписанию контрактов, а осенью срочников могут более активно склонять к службе в армии. Из-за опасений ввести новые ограничения часть россиян уже уезжает под видом отпусков и приобретает недвижимость в Армении и Грузии.

Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев в эфире 24 Канала объяснил, когда отток людей из России может стать массовым. Он также рассказал, почему даже закрытие границ не поможет Кремлю справиться с теми, кто будет пытаться избежать войны.

Россияне могут не вернуться после летних отпусков

По словам Ширяева, все больше россиян призывного возраста пытаются выехать из страны, опасаясь новой волны принуждения к службе. Многие оформляют это как туристические поездки или временную работу, поэтому власти пока не видят реальных масштабов оттока населения. В то же время часть тех, кто уехал летом, может уже не вернуться домой осенью.

Они сейчас смотрят на людей, которые якобы уехали в отпуск, но в сентябре из этих отпусков просто не вернутся,

– отметил экономический обозреватель.

Он не ожидает полномасштабной мобилизации, поскольку, по его мнению, у Кремля нет достаточных средств для финансирования такого количества новых военнослужащих и выплаты компенсаций семьям погибших. В то же время давление на население будет только усиливаться: мужчин будут активнее привлекать в различные подразделения, а срочников во время осеннего призыва будут склонять к подписанию контрактов.

Беспорядок с принуждением к подписанию контрактов будет только нарастать,

– подчеркнул Ширяев.

В начале сентября, когда власти увидят, сколько людей не вернулось после летних поездок, они столкнутся с новой проблемой. Тогда Кремлю придется либо закрывать границы, либо вводить выездные визы, иначе все больше россиян будут пытаться уехать в Армению, Грузию, Казахстан, Сербию или страны Юго-Восточной Азии.

Кремль не сможет остановить массовый отток людей

Если осенью Кремль попытается резко увеличить набор в армию, это только ускорит отток людей из страны. От такого оттока выиграют государства, куда будут переезжать россияне, ведь они будут привозить с собой деньги, инвестировать в жилье и поддерживать местный бизнес.

Подобный эффект уже наблюдался после начала полномасштабной войны, в частности в Армении. В то же время резкий рост спроса на недвижимость имеет и отрицательную сторону – местным жителям становится все сложнее покупать квартиры и землю из-за стремительного роста цен.

Пусть больше бегут, пусть больше вывозят денег и не возвращаются после отпусков. Это станет еще одним доказательством того, что любые резкие действия Кремля по набору сотен тысяч людей просто не имеют смысла,

– подчеркнул Ширяев.

Он убежден, что даже закрытие границ не поможет российским властям провести масштабный призыв в армию. Люди все равно будут искать способы избежать службы, скрываясь в деревнях или других регионах, а принудительная мобилизация лишь усилит хаос внутри страны.

Власти уже не смогут переломить настроения в обществе

Ширяев обратил внимание, что возможности Кремля контролировать ситуацию постепенно ослабевают. По его словам, через социальные сети и мессенджеры россияне уже координируют свои действия, предупреждают друг друга о местах, где мужчин могут принудительно задерживать для подписания контрактов, и такая самоорганизация будет только усиливаться.

Я не вижу сейчас у властей ресурсов, чтобы сломить это население. Они с этим просто не справятся,

– заявил он.

На настроения россиян все больше влияют последствия войны: удары по нефтеперерабатывающим заводам, проблемы с топливом, очереди, экономические трудности и ощущение, что ситуация для России ухудшается. Из-за этого даже масштабная кампания по принудительному призыву, по его словам, вряд ли даст Кремлю желаемый результат.

Отток населения уже начался. Основной поток придется на сентябрь: люди вернутся из отпусков, продадут то, что еще можно продать, закроют квартиры и уедут как минимум на три месяца, чтобы перестраховаться,

– подытожил Ширяев.

Ширяев рассказал, когда россияне могут массово покинуть страну: смотрите видео