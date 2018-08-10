Массовый рейд по взяточникам: что известно о задержанных

Генпрокуратура за день задержала трех взяточников в особо крупных размерах. 9 августа следователи перевыполнили план государственных поступлений благодаря не чистым на руку.

Удачный день начинается с 20 тысяч долларов, или хотя бы первой половины с такой выплаты. Если только их у тебя не отнимает Генеральная прокуратура. Оперативники в четверг, 9 августа, задержали одного из руководителей департамента Государственной фискальной службы.

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"Чиновник требовал 20 тысяч долларов США. При содействии в проведении аудита, уменьшении штрафных санкций и дальнейшем прекращении или ликвидации трех юридических лиц", – отметил представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Задержанный чиновник

Фамилия задержанного официально пока не называют. Но на сайте ГФС руководителем соответствующего департамента указанный Павел Дроняк. И он очень похож на мужчину с опреативних снимков правоохранителей. Известно, что задержанный может провести за решеткой от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Но на этом рабочий день не закончился. Уже днем ​​стало известно, что на взятки, в 10 раз больше, задержали бывшего чиновника и владельца интернет-издание INSIDER Алексея Тамразова. Правда на этот раз подозреваемый уже не принимал, а вроде предлагал вознаграждение.

Взятка предлагалась для того, чтобы прокурор согласился не подавать повторное ходатайство на арест газа,

– сообщил Андрей Лысенко.

По данным следствия мужчина за вознаграждение просил снять арест с имущества, касающегося деятельности преступной организации президента-беглеца Януковича. Вероятно, речь идет про "газовые схемы" беглого олигарха Курченко. Алексей Тамразов в прошлом заместитель председателя правления "Укргазвыдобування", известный как бизнесмен, владелец интернет-издание INSIDER и гонщик, в частности команды, которую основал младший сын Януковича.

Алексей Тамразов

В "Укргазвыдобуванни" работал с 2010 по 2014 год. Именно тогда компания была одним из центров газовых схем Курченко, который заработал миллиарды долларов на сжиженном газе. Вот только коллеги Тамразова не верят в такую ​​причину задержания.

2 года Алексей отказывался давать взятку, хотя следственная группа Кулика, который является заявителем в этом процессе, делали такие намеки, чтобы дали им взятку в этом деле,

– отметила шеф-редактор издания INSIDER Татьяна Николаенко.

Эпатажно завершили день следователи в собственных же стенах. Еще одного взяточника, но чуть меньшего масштаба нашли в кабинетах Генеральной прокуратуры. 50 тысяч долларов запросил следователь по особо важным делам в качестве взятки и вот-вот должен был положить в карман, но не успел. Его взяли с поличным.

По данным следствия, он требовал вознаграждение от застройщиков одного из комплексов под Киевом за закрытие дела против них. Если его вину докажут то жильем обеспечат на ближайшие 5-8 лет. С решетками на окнах, но бесплатно.