Масовий рейд на хабарників: що відомо про затриманих

Генпрокуратура за день затримала трьох хабарників в особливо великих розмірах. 9 серпня слідчі перевиконали план державних надходжень завдяки не чистим на руку.

Вдалий день розпочинається із 20 тисяч доларів, або хоча б першої половини з такої виплати. Якщо тільки їх в тебе не забирає Генеральна прокуратура. Оперативники у четвер, 9 серпня, затримали одного з керівників департаменту Державної фіскальної служби.

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"Посадовець вимагав 20 тисяч доларів США. За сприяння проведення аудиту, зменшення штрафних санкцій та подальшому припиненню або ліквідації трьох юридичних осіб", – зазначив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.



Затриманий посадовець

Прізвище затриманого офіційно поки не називають. Та на сайті ДФС керівником відповідного департаменту вказаний Павло Дроняк. І він дуже схожий на чоловіка з оперативних знімків правоохоронців. Відомо, що затриманий може провести за ґратами від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Та на цьому робочий день не закінчився. Вже вдень стало відомо, що на хабарі, який в 10 разів більший, затримали колишнього чиновника й власника інтернет-видання INSIDER Олексія Тамразова. Щоправда цього разу підозрюваний вже не брав, а начебто пропонував винагороду.

Хабар пропонувався для того, щоб прокурор погодився не подавати повторне клопотання на арешт газу,

– повідомив Андрій Лисенко.

За данними слідства чоловік за винагороду просив зняти арешт з майна, що стосується діяльності злочинної організації президента-втікача Януковича. Ймовірно, мова йде про "газові схеми" олігарха-втікача Курченка. Олексій Тамразов в минулому заступник голови правління "Укргазвидобування", відомий як бізнесмен, власник інтернет-видання INSIDER і гонщик, зокрема команди, яку заснував молодший син Януковича.



Олексій Тамразов

В "Укргазвидобуванні" працював з 2010 по 2014 рік. Саме тоді компанія була одним з центрів газових схем Курченка, який заробив мільярди доларів на скрапленому газі. От тільки колеги Тамразова не вірять в таку причину затримання.

2 роки Олексій відмовлявся давати хабар, хоча слідча група Кулика, який є заявником в цьому процесі, робили такі натяки, щоб дали їм хабар у цій справі,

– зазначила шеф-редактор видання INSIDER Тетяна Ніколаєнко.

Епатажно завершили день слідчі у власних же стінах. Ще одного хабарника, але трохи меншого масштабу знайшли в кабінетах генеральної прокуратури. 50 тисяч доларів запросив слідчий з особливо важливих справ як хабар і от-от мав його покласти до кишені, але не встиг. Його взяли на гарячому.

За данними слідства, він вимагав винагороду від забудовників одного з комплексів під Києвом за закриття справи проти них. Якщо його провину доведуть то житлом забезпечать на найближчі 5-8 років. З решітками на вікнах, але ж безкоштовно.