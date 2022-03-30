Мастерица из Ужгорода шьет куклы вуду Путина, чтобы собрать деньги на ВСУ

Ужгородская мастерица изготовляет сувенирные куклы вуду "Путин". Заработанные от продажи сувениров деньги она перечисляет украинской армии.

Мастер Марина Федчик занимается изготовлением кукол более 15 лет. В течение недели она шьет более 150 кукол вуду.

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Идея сделать куклу вуду российского диктатора возникла тогда, когда женщина увидела подобную у своей знакомой – кукла была с вышитым лицом, похожим на Путина.

Мастерица отказалась вышивать на кукле диктатора лицо / Фото Суспільного Закарпаття

Ежедневно мастерица изготовляет примерно 20 кукол. Марина Федчик рассказала, что привыкла делать только хорошие куклы, которые несут позитив, однако после вторжения России ситуация изменилась.

"Здесь нет позитива: здесь только ярость и желание скорой победы. Поэтому свою ярость надо куда-то направить, ведь она тебя съест изнутри, поэтому мы делаем ее таким", – сказала мастерица.

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