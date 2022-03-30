Майстриня Марина Федчик займається виготовленням ляльок понад 15 років. Наразі впродовж тижня вона шиє понад 150 ляльок вуду.

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Ідея зробити ляльку вуду російського диктатора виникла тоді, коли жінка побачила подібну у своєї знайомої – лялька була з вишитим лицем, схожим на Путіна.



Майстриня відмовилась вишивати на ляльці диктатора лице / Фото Суспільного Закарпаття

Щодня майстриня виготовляє приблизно 20 ляльок. Марина Федчик розповіла виданню, що звикла робити тільки гарні ляльки, які несуть позитив, проте після вторгнення Росії ситуація змінилася.

"Тут нема позитиву: тут лише лють та бажання швидкої перемоги. Тому свою лють треба десь направити, адже вона тебе з'їсть зсередини, тому ми робимо його таким", – сказала майстриня.

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