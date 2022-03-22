У Держприкордонслужбі зазначили, що штамп "Слава Україні" має неабияку популярність. Його охочі – волонтери, добровольці та патріоти.

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Штамп "Слава Україні" просять поставити на елементах одягу, аксесуарах чи навіть звітах про волонтерську допомогу, яку ввозять з-за кордону тощо.

Водночас куди застосувати другий штамп – "рускій воєнний корабль іди на**й" – поки під питанням. У коментарях під дописом Держприкордонслужби українці зазначили, що його потрібно ставити саме росіянам.



Охочим можуть поставити штамп з патріотичним гаслом / Колаж 24 каналу

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