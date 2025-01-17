Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Отмечается, что в аэропорту Пезешкиана встретил министр энергетики России Сергей Цивилев.

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Масуд Пезешкиан встретится с Путиным

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Россию – самолет сел в московском аэропорту "Внуково-2", где его встретили с почетным караулом и оркестром.

По словам журналистов, во время визита у политика запланирована встреча с Путиным.

Ранее пропагандистские российские СМИ также сообщали, что Путин и Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами, аналогичный тому, который Россия ранее заключила с Северной Кореей. Этот документ заменит действующее соглашение между Россией и Ираном об основах взаимоотношений, подписанное в Москве еще в 2001 году.

Журналисты CNN отметили, что Россия и Иран собираются подписать соглашение всего за три дня до того, как избранный президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом.

Решение снова привлечет внимание к партнерству, которое формирует ситуацию на поле боя в Украине. Это партнерство бросает вызов международному порядку, возглавляемому США, даже несмотря на обещания новой администрации США усилить взаимодействие с Россией,

– говорится в материале CNN.

Журналисты напомнили, что в июле 2022 года, через пять месяцев после полномасштабного вторжения в Украину, Владимир Путин посетил Тегеран. "Благодаря" соглашению, подписанному после этого визита, Россия сейчас выпускает по Украине тысячи ударных беспилотников "Shahed" иранской разработки.