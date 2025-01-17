Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Зазначається, що в аеропорту Пезешкіана зустрів міністр енергетики Росії Сєргєй Цивільов.

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Масуд Пезешкіан зустрінеться з Путіним

Президент Ірану Масуд Пезешкіан прибув до Росії – літак сів у московському аеропорту "Внуково-2", де його зустріли з почесною вартою та оркестром.

За словами журналістів, під час візиту у політика запланована зустріч із Путіним.

Раніше пропагандистські російські ЗМІ також повідомляли, що Путін та Пезешкіан підпишуть Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між країнами, аналогічний до того, який Росія раніше уклала з Північною Кореєю. Цей документ замінить чинну угоду між Росією та Іраном про основи взаємин, підписану у Москві ще в 2001 році.

Журналісти CNN зазначили, що Росія та Іран збираються підписати угоду всього за три дні до того, як обраний президент США Дональд Трамп повернеться в Білий дім.

Рішення знову приверне увагу до партнерства, яке формує ситуацію на полі бою в Україні. Це партнерство кидає виклик міжнародному порядку, очолюваному США, навіть попри обіцянки нової адміністрації США посилити взаємодію з Росією,

– йдеться в матеріалі CNN.

Журналісти нагадали, що в липні 2022 року, через п'ять місяців після повномасштабного вторгнення в Україну, Владімір Путін відвідав Тегеран. "Завдяки" угоді, підписаній після цього візиту, Росія зараз випускає по Україні тисячі ударних безпілотників "Shahed" іранської розробки.