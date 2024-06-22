Пример украинского духа: мать погибшего бойца задонатила Фонду Притулы 2,5 миллиона гривен

Мать павшего военного из Донецкой области задонатила 2,5 миллиона гривен государственной компенсации в Благотворительный фонд Сергея Притулы. Она попросила купить что-то такое, что будет продолжать дело сына.

Просьбу матери выполнили: купили беспилотные авиационные комплексы. Волонтер поделился с 24 Каналом деталями щемящей истории и тем, как оружие уже уничтожает врага.

Смотрите также Где возможно людей должна заменить техника, – Притула о сборе на роботизированные системы

Что удалось приобрести БФ

По словам Притулы, поступок матери погибшего бойца – это квинтэссенция жертвенности украинского народа.

Мы благодарны прежде всего за доверие к Фонду. Она фактически поручила выполнить свою волю,

– добавил он.

Волонтеры выбрали среди различной номенклатуры то, что в рамках бюджета сможет принести наибольший вред врагу на Донецком направлении.

Мама просила, чтобы именно подразделениям, которые работают на Донецком направлении мы помогли,

– отметил Сергей Притула.

Благотворительный Фонд приобрел 60 ударных дронов самолетного типа "DARTS" с катапультами для их запуска.

Как работает "DARTS"

БпАК "DARTS" пока не являются массовыми в использовании украинскими подразделениями. В течение апреля Благотворительный Фонд Сергея Притулы собирал средства на расширение возможностей военной школы "Боривитер" по обучению операторов FPV-дронов и дронов самолетного типа.

Говорится как раз об этих аппаратах, которые обладают способностью залетать от линии фронта в глубину более чем на 40 – 50 километров. У них достаточно мощностей, чтобы продержаться в воздухе до часа и выждать ценный объект, а не размениваться на цель, которую может уничтожить FPV-дрон.

Боевое дежурство достаточно мощное. Жертвами "DARTS" становятся вражеские системы залпового огня и радиоэлектронной борьбы, а также крупный транспорт.

Мы счастливы, что мать погибшего воина осталась довольна. Во время передачи "DARTS" я имел возможность общаться с ней по видеосвязи,

– отметил Сергей Притула.

"С одной стороны, это разрывает, разрывает сердце. С другой – мы гордимся стальной волей наших людей, наших матерей прежде всего. Хочу поблагодарить всех людей, в которых до сих пор не опустились руки, которые находят возможность донатить и не ждут, что кто-то что-то сделает за них", – констатировал волонтер.