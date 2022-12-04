"Я еще поблагодарю украинцев": мать пленного оккупанта набросилась на Путина и "карманных мам"

Мать пленного российского оккупанта записала обращение к кремлевскому диктатору Путину из-за того, что ее сына не возвращают из плена. Женщина возмущена не только действиями диктатора, но и минобороны и словами "карманных мам".

Свое недовольство выразила россиянка Ирина Чистякова. Мать пленника заявила, что Кремль обязан вернуть ее сына, если он действительно жив.

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Мать оккупанта хочет судиться с Россией

Чистякова на упреки одной из "карманных мам" Путина о том, что гневные обращения в Кремль записывают на самом деле не матери тех, кого отправили умирать за бессмысленные и больные амбиции диктатора. По словам женщины, у нее есть целая папка писем и документов, подтверждающих, что ее сын забрали на войну против Украины.

Женщина предложила Путину создать закрытый канал для коммуникации минобороны с матерями оккупантов и отметила, что будет посылать туда альбомы с объявлениями о розыске пропавших детей. В частности, женщина уже изготовила 3 таких альбома по цене 15 тысяч каждый, 2 из которых отправила на Донбасс и в Ростовскую область, чтобы найти своего сына, который, как выяснилось, может быть в плену.

Мать оккупанта заявила, что поблагодарит украинцев за сохранение жизни ее сына и будет умолять Украину об обмене. Однако, по ее словам, Россия должна это сделать, и она нарушает ее права и права ее сына, поэтому Ирина Чистякова намерена подать иск против России, в частности против минобороны.

Страшный суд не избежит Путина

Россиянка припомнила Библию, мол, говорят, что Путин верующий. Поэтому женщина напомнила о заповеди "не убий", которую сейчас нарушает Россия. Мать оккупанта обратилась к Путину и призвала его не верить патриарху Кириллу, убеждающему его, что тот сможет за несколько минут до смерти покаяться и Бог простит ему все содеянное.

В то же время, по словам женщины, Страшный суд не минует никого, в том числе и диктатора Путина.

Обращение матери оккупанта к Путину: смотрите видео

Следует отметить, что это уже не первое обращение Ирины Чистяковой. Впервые она обращалась к диктатору Путину после его встречи с "матерями военных". Тогда еще сын россиянки считался пропавшим без вести, однако она призвала вернуть его, если тот еще жив.