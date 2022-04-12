Мать узнала сына по кроссовкам: в Бузовой нашли тела замученных украинцев – шокирующее видео

На освобожденной Киевщине продолжают находить тела погибших людей. Очередной день поисков завершился трагедией для одной из украинских семей.

Эту территорию враг покинул в начале апреля 2022 года. В селе Бузова Киевской области нашли два тела в местном колодце. Об этом сообщил глава Дмитриевской общины Тарас Дидич.

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На Киевщине мать узнала тело погибшего сына по кроссовкам

Дидич добавил, что колодец находился на территории заправки. Они узнали погибших, которые были горожанами Бузовой. По его словам, эти юноши были членами территориальной обороны.

Мать одного из погибших юношей лично узнала своего сына. Помогли ему в этом его кроссовки.

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