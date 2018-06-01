19:55
1 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
21°C 11°C
  • суббота
    25°C 11°C
  • воскресенье
    21°C 15°C
  • понедельник
    26°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Суровый армейский рэп. Для чего миллионеру Михалкову трактор
Вєсті Кремля
22:16, 31 мая
Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана
Вєсті.UA
22:01, 31 мая
Куда
ЦРУ
09:14, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Мать погибшей экс-регионалки Бережной облили зеленкой в собственной квартире: видео

331 Читати новину українською
Мама погибшей экс-
Мама погибшей экс- "регионалки" Бережной вновь попала в неприятности / Скриншот из видео

Мать погибшей "регионалки" Ирины Бережной, Елена заявила, что группа неизвестных людей в присутствии полиции облила ее зеленкой в собственной квартире.

Инцидент произошел утром 1 июня, передает телеканал "NewsOne".

Читайте также: Луценко внес представление на еще одного "оппоблоковца"

По информации Елены Бережной, группа из 8 человек, которые назвались патриотами Украины, около 7 утра стучали в двери и блокировали ее квартиру. В свою очередь, женщина три раза вызвала полицию.

Никаких мер не принимала. На третий звонок, после того как они сказали, что отправят меня туда, где моя дочь, и мне осталось всего несколько дней жить, полицейский приехал и представился мне через дверь. Он сказал выйти и объяснить ситуацию,
– рассказала Елена Бережная.

Она отметила, когда вышла из квартиры – ее сразу же облили зеленкой.

"Я только открыла дверь, чтобы пообщаться с полицейским, в присутствии работника полиции меня полностью облили зеленкой. Я пыталась закрыть дверь, а они залили часть квартиры. Этот полицейский развернулся и ушел", – добавила мама погибшей "регионалки".

Она также заявила, что после этого еще раз вызвала полицию. По ее словам, приехали патрульные, которые "не реагировали на происходящее".

Елена Бережная, которая по образованию – юрист, пообещала проинформировать об инциденте ООН и ОБСЕ, а также инициировать увольнение с должности министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Напомним, Елена Бережная уже успела "прославиться" 9 мая. Тогда полиция задержала мать погибшей экс-народного депутата от "Партии регионов" Ирины Бережной Елену Бережную во время акции "Бессмертный полк", проходившей в Киеве. Так, на одежде Бережной во время задержания была запрещенная украинским законодательством георгиевская лента, которую используют сторонники оккупационных войск России на Донбассе.

Позже стало известно, что на Елену Бережной в полиции составили административный протокол.

Кто такая Елена Бережная?
Известная своими антиукраинскими взглядами, публикациями в соцсетях и регулярными выступлениями на российском телевидении. Неоднократно заявляла о "терроре русскоязычного населения" в Украине. Мать Ирины Бережной – народного депутата Украины VI и VII созывов, которая была членом депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины и погибла 5 августа 2017 года в ДТП в Хорватии.

Теги: Новости Украины Полиция
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Не только мажоры: как украинцы пытаются избежать наказания за нарушение ПДД
сегодня, 19:00 Не только мажоры: как украинцы пытаются избежать наказания за нарушение ПДД
Євгенія Мазур 88
Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури
сегодня, 18:01 Страх та ненависть в Черкасах: кримінальні подробиці життя депутата Гури
Дмитро Гнап 142
Вода и не только: что вы знаете о напитках
сегодня, 19:25 Вода и не только: что вы знаете о напитках
22
У світі було багато випадків із інсценуванням смерті, але не можна так робити саме українцям
сегодня, 17:01 У світі було багато випадків із інсценуванням смерті, але не можна так робити саме українцям
Дід Панас 619
Чи доцільно було інсценувати смерть журналіста Аркадія Бабченка
сегодня, 16:02 Чи доцільно було інсценувати смерть журналіста Аркадія Бабченка
Дмитро Гнап 116
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук