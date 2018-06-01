Мать погибшей экс-регионалки Бережной облили зеленкой в собственной квартире: видео

Мать погибшей "регионалки" Ирины Бережной, Елена заявила, что группа неизвестных людей в присутствии полиции облила ее зеленкой в собственной квартире.

Инцидент произошел утром 1 июня, передает телеканал "NewsOne".

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По информации Елены Бережной, группа из 8 человек, которые назвались патриотами Украины, около 7 утра стучали в двери и блокировали ее квартиру. В свою очередь, женщина три раза вызвала полицию.

Никаких мер не принимала. На третий звонок, после того как они сказали, что отправят меня туда, где моя дочь, и мне осталось всего несколько дней жить, полицейский приехал и представился мне через дверь. Он сказал выйти и объяснить ситуацию,

– рассказала Елена Бережная.

Она отметила, когда вышла из квартиры – ее сразу же облили зеленкой.

"Я только открыла дверь, чтобы пообщаться с полицейским, в присутствии работника полиции меня полностью облили зеленкой. Я пыталась закрыть дверь, а они залили часть квартиры. Этот полицейский развернулся и ушел", – добавила мама погибшей "регионалки".

Она также заявила, что после этого еще раз вызвала полицию. По ее словам, приехали патрульные, которые "не реагировали на происходящее".

Елена Бережная, которая по образованию – юрист, пообещала проинформировать об инциденте ООН и ОБСЕ, а также инициировать увольнение с должности министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Напомним, Елена Бережная уже успела "прославиться" 9 мая. Тогда полиция задержала мать погибшей экс-народного депутата от "Партии регионов" Ирины Бережной Елену Бережную во время акции "Бессмертный полк", проходившей в Киеве. Так, на одежде Бережной во время задержания была запрещенная украинским законодательством георгиевская лента, которую используют сторонники оккупационных войск России на Донбассе.



Позже стало известно, что на Елену Бережной в полиции составили административный протокол.

Кто такая Елена Бережная?

Известная своими антиукраинскими взглядами, публикациями в соцсетях и регулярными выступлениями на российском телевидении. Неоднократно заявляла о "терроре русскоязычного населения" в Украине. Мать Ирины Бережной – народного депутата Украины VI и VII созывов, которая была членом депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины и погибла 5 августа 2017 года в ДТП в Хорватии.