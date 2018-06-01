Матір загиблої екс-регіоналки Бережної облили зеленкою у власній квартирі: відео

Мама загиблої "регіоналки" Ірини Бережної, Олена, заявила, що група невідомих людей у присутності поліції облила її зеленкою у власній квартирі.

Інцидент трапився вранці 1 червня, передає телеканал "NewsOne".

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За інформацією Олени Бережної, група із 8 осіб, які назвалися патріотами України, близько 7 ранку стукали у двері і блокували її квартиру. Своєю чергою, жінка три рази викликала поліцію.

Жодних заходів не вживала. На третій дзвінок, після того як вони сказали, що відправлять мене туди, де зараз моя дочка, і мені залишилося всього кілька днів жити, поліцейський приїхав і відрекомендувався мені через двері. Він сказав вийти і пояснити ситуацію,

– розказала Олена Бережна.

Вона зазначила, коли вийшла із квартири, – її відразу ж облили зеленкою.

"Я тільки відчинила двері, щоб поспілкуватися з поліцейським, у присутності працівника поліції мене повністю облили зеленкою. Я намагалася зачинити двері, а вони залили частину квартири. Цей поліцейський розвернувся і пішов", – додала мама загиблої "регіоналки".

Вона також заявила, що після цього ще раз викликала поліцію. За її словами, приїхали патрульні, які "не реагували на те, що відбувалося".

Олена Бережна, яка за освітою – юрист, пообіцяла поінформувати про інцидент ООН і ОБСЄ, а також ініціювати звільнення з посади міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Нагадаємо, Олена Бережна вже встигла "прославитися" 9 травня. Тоді поліція затримала матір загиблої колишньої народної депутатки від "Партії регіонів" Ірини Бережної Олену Бережну під час акції "Безсмертний полк", що проходила у Києві. Так, на одязі Бережної під час затримання була заборонена українським законодавством георгіївська стрічка, яку використовують прихильники окупаційних військ Росії на Донбасі.

Пізніше стало відомо, що на Олену Бережну в поліції склали адміністративний протокол.

Хто така Олена Бережна? Відома своїми антиукраїнськими поглядами, публікаціями в соцмережах та регулярними виступами на російському телебаченні. Неодноразово заявляла про "терор російськомовного населення" в Україні. Мати Ірини Бережної – народної депутатки України VI і VII скликань, яка була членом депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України і загинула 5 серпня 2017 року в ДТП у Хорватії.