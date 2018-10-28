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      Мать утопила своих детей: детали жуткой трагедии в Киеве

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      Тела 2 детей, которых утопила родная мать в Дарницком районе Киева спасатели вытащили из озера Серебряный кол. В сети также появилась информация о том, что подтолкнуло женщину к такому страшному поступку.

      24 канал сообщал, что 26 октября в Киеве мать утопила 2 своих детей – 6-летнюю Анну и 5-летнего Даниила Бабкина. Сначала брата с сестрой разыскивала полиция, а в воскресенье уже стало известно, что детей утопила в озере их мать Екатерина Бабкина. Женщина призналась в содеянном. Она тоже хотела утопиться, но не смогла.

      Причиной поступка матери 2 детей стало то, что отец ушел из семьи и женился на другой женщине. Также известно, что мать с отцом детей развелись полтора года назад.

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      В день исчезновения детей телефон мальчика нашел консьерж. Узнав об этом, отец Обратился в полицию.

      Как рассказали правоохранители, 26 октября Екатерина забрала детей, накормила в пиццерии Mister Cat и отвела купаться на озеро. Там женщина утопила брата с сестрой, после чего отправилась пешком в сторону Черниговской области по трассе, где ее задержала полиция.

      Когда подозреваемую привезли на место преступления, она вела себя спокойно и не отрицала свою вину. Степень вменяемости женщины определят в психиатрической больнице. Ей грозит наказание до 15 лет или пожизненное заключение.

      Смотрите видео с места в Киеве, где мать утопила своих детей:

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Дети и несовершеннолетние Жертвы Расследования Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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