Матерей срочников из крейсера "Москва" просили признать сыновей "умершими в результате крушения"

Рашисты не готовы признавать свои потери в войне против Украины. Они готовы врать о "несчастных случаях", чтобы скрыть провалы своих операций.

Утрата флагманского крейсера "Москва" очень больно ударила по российским оккупантам. После искусного удара наших героев они держат свои корабли подальше от украинских берегов, а затонувший корабль хотят списать на выдуманную "катастрофу".

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Сокрытие причины потерь

С начала войны руководство российской армии лгало своим гражданам о том, что не привлекает к войне против Украины солдат срочной службы. Когда же их ложь вследствие безумных потерь стала очевидна даже для недалеких россиян, в Минобороны России начали делать все, чтобы замолчать правду.

Потеря флагманского крейсера "Москва" не только стала громкой оплеухой для оккупантов от наших героев. Судно могло потерять до половины экипажа, среди которых были и срочники. Погибших россияне решили назвать "пропавшими без вести", хотя как можно исчезнуть с корабля в море – загадка.

Родственников и близких погибших срочников начали убеждать признать погибших солдат-срочников "умершими в результате крушения". О подобных разговорах сообщили две матери "пропавших без вести" солдат.

Когда им не удалось разыскать сыновей в госпиталях, из военкоматов им пришли сообщения об "пропаже без вести в результате крушения". К сообщениям прикреплены заявления от имени матерей, что они согласны с таким утверждением и не имеют претензий.

Они также рассказали, что некоторые срочники россияне оформили как участников "спецоперации" и начисляют родным определенные выплаты.

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