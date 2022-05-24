Втрата флагманського крейсера "Москва" дуже боляче вдарила по російських окупантах. Після майстерного удару наших героїв вони тримають свої кораблі якомога далі від українських берегів, а затонулий корабель хочуть списати на вигадану "катастрофу".

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Приховання причини втрат

З початку війни керівництво російської армії брехало своїм громадянам про те, що не залучає до війни проти України солдатів строкової служби. Коли ж їхня брехня внаслідок шалених втрат стала явною навіть для недалеких росіян, в Міноборони Росії почали робити все, щоб замовчати правду.

Втрата флагманського крейсера "Москва" не лише стала гучним ляпасом для окупантів від наших героїв. Судно могло втратити до половини свого екіпажу, серед яких були й строковики. Загиблих росіяни вирішили назвати "зниклими безвісти", хоча як можна зникнути з корабля у морі – загадка.

Родичів та близьких загиблих строковиків почали переконувати визнати загиблих солдатів-строковиків "померлими внаслідок катастрофи". Про подібні розмови повідомили дві матері "зниклих безвісти" солдатів.

Коли їм не вдалося розшукати синів у шпиталях, з військкоматів їм прийшли повідомлення про "зникнення безвісти внаслідок катастрофи". До повідомлень були прикріплені заяви від імені матерів, що вони згідні з таким твердженням та не мають претензій.

Вони також розповіли, що деяких строковиків росіяни оформили як учасників "спецоперації" та нараховують рідним певні виплати.

Втрати російських окупантів: останні новини

Наші мужні захисники та захисниці опановують все більше способів ліквідації російських окупантів на українській землі. Герої ССО показали, як знищують ворогів за допомогою дрона-камікадзе – оснащений вибухівкою безпілотник "мінуснув" російський танк.

Командир роти полку імені Кадирова Асвад Ідрісов приєднався до "хороших росіян" на концерті Кобзона. Кремлю варто знайти нову "страшилку" для українців, адже розхвалених кадирівців незабаром не залишиться.

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