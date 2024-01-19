Жительница России в январе 2024 года получила урну с прахом. Она считает, что стала жертвой насмешки, ведь всего несколько дней назад говорила с пока живым россиянином.

Смотрите также Может постигнуть судьба предшественника: почему россияне запустили еще один самолет А-50 над Азовским морем

Сын россиянки находится на фронте как медик

32-летний россиянин начал конфликтовать с другими военными, отправившими его матери такой подарок.

Женщина рассказала, что регулярно общается с сыном. На днях она получила шокировавшую ее посылку. Она была отправлена из подразделения, где служит ее сын.

Военные якобы хотели таким образом поддержать женщину. Они упаковали прах ее сына в металлическую урну. Сосуд был подписан именем россиянина – Владимир Владимирович (фамилия не видна), год рождения – 24 ноября 1991 года, дата смерти – 30 декабря 2023 года.

По словам женщины, она пережила "шок", а также "страх, пустоту, отчаяние". Однако довольно быстро поняла, что "что-то не то". По ее мнению, кто-то над ней так пошутил из-за каких-то проблем с военной службой. Она пригрозила шутнику наказанием от полиции.

Хороший флешмоб, как ни крути,

– написал Анатолий Штефан.

Потери врага

Силы обороны ликвидировали более 374 тысяч оккупантов. Только за минувшие сутки наши защитники и защитницы обезвредили еще 920 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили десятки единиц вражеской техники.