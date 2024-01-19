Жителька Росії у січні 2024 року отримала урну з прахом. Вона вважає, що стала жертвою насмішки, адже всього днів тому говорила з поки ще живим росіянином.

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Син росіянки перебуває на фронті як медик

32-річний росіянин почав конфліктувати з іншими військовими, які відправили його матері такий подарунок.

Жінка розповіла, що регулярно спілкується з сином. Днями вона отримала посилку, яка її шокувала. Вона була відправлена із того підрозділу, де служить її син.

Військові нібито хотіли таким чином підтримати жінку. Вони упакували прах її сина в металеву урну. Посудина була підписана іменем росіянина – Володимир Володимирович (прізвище не видно), рік народження – 24 листопада 1991 рік, дата смерті – 30 грудня 2023 року.

За словами жінки, вона пережила "шок", а також "страх, пустоту, відчай". Однак доволі швидко зрозуміла, що "щось не те". На її думку, хтось над нею так пожартував через якісь негаразди з військовою службою. Вона пригрозила жартівнику покаранням від поліції.

Гарний флешмоб, як не крути,

– написав Анатолій Штефан.

Втрати ворога

Сили оборони ліквідували понад 374 тисячі окупантів. Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знешкодили ще 920 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць ворожої техніки.