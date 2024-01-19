Після збиття А-50 головне завдання для росіян полягало зовсім не в пошуку нового "заліза". Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, наголосивши, що значно серйозніший виклик – знайти спеціалістів, які вміють літати на таких бортах.

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Окупантам необхідно мати контроль над небом. Все це для того, щоб бачити, що відбувається на землі, на воді та безпосередньо у небі. Саме для таких цілей і призначені літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Зараз найскладніше – це не знайти другий боєздатний літак, а знайти людей, які можуть працювати на його борту. Мовиться про вузькопрофільних спеціалістів, яких ніколи не буває багато,

Очевидно, вони знайшли ким замінити. Але якщо Юрій Ігнат каже, що цей літак випробовує долю, то прослідкуємо, можливо, його спіткає та сама доля, як попередника, якого збили над Азовським морем,

– зауважив Денис Попович.

Екіпаж збитого літака загинув у повному складі разом з командиром, підполковником В'ячеславом Левченком. Цей пілот керував подібними бортами А-50 на парадах над Красною площею. Такі відео вже опублікували у російських ЗМІ. Ймовірно, польотом цього літака над Кремлем керував екіпаж, який був збитий над Азовським морем.

Отже, росіяни втратили цінні кадри, а зараз їм довелось знайти так званий резервний екіпаж та знову вивести його на позиції над Азовським морем. Однак, за словами військового оглядача, екіпажі у таких літаках не поділяються на елітні та не елітні. Всі вони є дуже цінними, тому Кремль знову ризикує.

Все це вузькопрофільні спеціалісти, люди, які витратили багато часу для того, щоб підготуватися і виконувати ті завдання, які здійснюють на борту літаків. Це дуже цінні кадри, тому тут немає поділу, що хтось кращий, а хтось гірший - всі вони кваліфіковані люди,

– підкреслив Попович.

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