После сбития А-50 главная задача для россиян заключалась вовсе не в поиске нового "железа". Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, подчеркнув, что более серьезный вызов – найти специалистов, умеющих летать на таких бортах.

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Оккупантам необходимо иметь контроль над небом. Все это для того, чтобы видеть происходящее на земле, на воде и непосредственно в небе. Именно для таких целей и предназначены самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Сейчас сложнее всего – это не найти второй боеспособный самолет, а найти людей, которые могут работать на его борту. Речь идет об узкопрофильных специалистах, которых никогда не бывает много.

Очевидно, они нашли кем заменить. Но если Юрий Игнат говорит, что этот самолет испытывает судьбу, то проследим, возможно, его постигнет та же участь, как предшественника, сбитого над Азовским морем,

– заметил Денис Попович.

Экипаж сбитого самолета погиб в полном составе вместе с командиром, подполковником Вячеславом Левченко. Этот пилот управлял подобными бортами А-50 на парадах над Красной площадью. Такие видео уже опубликованы в российских СМИ. Вероятно, полетом этого самолета над Кремлем управлял экипаж, сбитый над Азовским морем.

Так что россияне потеряли ценные кадры, а сейчас им пришлось найти так называемый резервный экипаж и снова вывести его на позиции над Азовским морем. Однако, по словам военного обозревателя, экипажи в таких самолетах не делятся на элитные и неэлитные. Все они очень ценны, поэтому Кремль снова рискует.

Все это узкопрофильные специалисты, люди, которые потратили много времени для того, чтобы подготовиться и выполнять задачи, которые осуществляют на борту самолетов. Это очень ценные кадры, поэтому здесь нет разделения, кто лучше, а кто хуже — все они квалифицированные люди,

– подчеркнул Попович.

Сбитие самолета А-50: что известно