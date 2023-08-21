Материальная помощь киевлянам ко Дню Независимости: Кличко рассказал, кто и сколько получит

Социально незащищенные киевляне и переселенцы получат из бюджета столицы материальную помощь ко Дню Независимости. Кто именно может претендовать на единоразовую финансовую поддержку, читайте в материале.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что Киев заботится о социально уязвимых и незащищенных категориях жителей города.

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"Ко Дню Независимости Украины столица выплатит по программе "Забота. Навстречу киевлянам" в общей сложности 130 миллионов гривен единоразовой материальной помощи социально незащищенным киевлянам. В том числе – внутренним переселенцам, которые сегодня проживают в столице", – сообщил Виталий Кличко.

По его словам, всего помощь получат 280 тысяч человек. Размер выплат составляет от 400 до 950 гривен.

В частности, материальную помощь получат:

люди с инвалидностью I, II и III групп;

лица, получающие пособие на детей с тяжелыми заболеваниями;

дети-сироты;

Праведники Бабьего Яра;

репрессированные лица, которых в дальнейшем реабилитировали;

участники народного ополчения, участвовавшие в обороне Киева с июля по сентябрь 1941 года;

отцы и матери погибших в мирное время военнослужащих срочной службы;

неработающие пенсионеры, размер пенсий которых не превышает размера 2,5 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что городской целевой программой "Забота. Навстречу киевлянам" на текущий год предусмотрено более 555 миллионов гривен на выплату материальной помощи военнослужащим и их семьям.

Также сообщалось, что по инициативе мэра Киева Виталия Кличко расходы бюджета Киева на поддержку подразделений ВСУ в этом году увеличены до 5 миллиардов гривен.