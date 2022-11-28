Встречи Путина с "матерями" – ответ на настоящий протест в России: есть ли у него перспективы

В России начинаются протесты матерей, чьих детей отправили на войну в Украину, с которой они, с большой вероятностью, уже не вернутся. Владимир Путин якобы отреагировал на это встречей с матерями, однако те оказались фейковыми.

Но какой бы ни была эта встреча, она стала ответом на настоящие материнские протесты. Об этом 24 каналу рассказала российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Материнские протесты в России еще не осознанные

По ее словам, незадолго до путинского перформанса разные протесты проходили в Москве, куда приезжали настоящие женщины из разных регионов, и требовали встречи с президентом. Одна из этих групп была достаточно сильной, и дошло до того, что этих людей начали преследовать мужчины в гражданской одежде, а одного из их сопровождающих избили на вокзале.

Важно понимать, что это материнское движение только зарождается и не до конца осознано и сформировано в нормальном протестном ключе. Да, к нему относятся женщины, которые не хотели отпускать своих сыновей на смерть, но они до сих пор не понимают ситуацию, как она есть.

Как объяснила Романова, они все равно называют украинцев "противниками" или "врагами", они до сих пор боятся говорить слово "война" или "фронт", и называют это "специальной операцией" и "линией разграничения". У них действительно не сформирован речевой аппарат для обозначения происходящего, но и то, что они просто не хотят отправлять детей воевать, неважно, с кем именно – это уже хорошо.

Они (матери – 24 канал) еще не понимают, но до конца понимания осталось еще немного. Все-таки есть надежда, что хотя бы страх смерти детей начинает превалировать над страхом силовиков, над страхом того, что подумают соседи, что подумают в прокуратуре,

– подчеркнула Романова.

Она добавила, что стоит все же смотреть правде в глаза – сейчас большинство российского населения до сих пор или безразлично, или считает деньги, или поддерживает агрессию в Украине. Так что не нужно строить иллюзий – да, протестные движения начинаются, но до пробуждения совести, логики и мозга в России далеко.

Готовятся партизанские группы

Ольга Романова также рассказала, что, кроме созревающего протеста, сейчас появляются различные группы, которые можно назвать даже партизанскими. Например, сейчас несколько российских оппозиционных объединений в Польше заявили о том, что они готовят что-то вроде экстремистского подполья.

"Двое людей, известных в протесте, Анастасия Сергеева и Денис Соколов, объявили о том, что создано некое гражданское объединение, которое занимается и российскими подразделениями, воюющими в составе Иностранного легиона в Украине, и людьми, которые готовы в России заниматься партизанской деятельностью", – отметила оппозиционерка.

Женщины поджигают военкоматы

Романова добавила, что сама познакомилась с молодой женщиной, россиянкой, которая собственноручно сожгла 2 военкомата в России. Эта женщина поделилась, что самостоятельно научилась делать коктейли Молотова, бросала их в здания, и когда они начинали гореть, она спокойно уходила. После этого ей удалось уехать из страны, но она хочет вернуться и продолжать заниматься тем самым.

Журналистка считает, что, учитывая, что с начала года в России сгорело уже около 70 военкоматов, готовые на такие поступки люди есть, и их, вероятно, будет становиться все больше.

Ольга Романова рассказала о протестном движении в России: смотрите видео

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