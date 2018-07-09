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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Матиос назвал вероятную причину взрыва миномета на Ровненщине

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Взрыв миномета
Взрыв миномета / УНИАН

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что взрыв на Ровненском полигоне мог произойти из-за двойного заряжания.

Об этом он написал в Facebook.

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Показания участников учений разнятся между собой. Никто не может точно сказать, был ли первый выстрел и неисправности миномета, или взрыв произошел из-за двойного заряжания,
– написал Матиос в комментарии.

По его словам, следствие считает, что минометы работали без предохранителей, что повлекло возможность двойного заряжания и взрыв произошел сразу после очередного заряжания.

"Предварительно в действиях независимого наблюдателя стрельб есть все признаки служебной халатности: расстояние между минометами – 8 метров, вместо предусмотренных требованиями 20, глубина окопов тоже не соответствовала нормативам", – добавил Матиос.

Напомним, два дня назад на полигоне в Ровненской области во время военных учений разорвался миномет "Молот". Трое военных погибли, еще девять получили ранения. Основной версией инцидента является нарушение мер безопасности во время проведения учений, еще одна версия – мина преждевременно взорвалась в стволе миномета.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Взрыв Ровенская область Оружие Анатолий Матиос
Источник: 24 Канал
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