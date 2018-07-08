Взрыв миномета на Ровенском полигоне: новые детали о состоянии пострадавших

Трех военных, которые пострадали в результате взрыва миномета на полигоне в Ровенской области, прооперировали. Двое закарпатцев и один боец из Днепропетровщины до сих пор в тяжелом состоянии, других раненых, офицера и еще пятерых солдат, оперировали в госпитале в Ровно.

Об этом рассказал в прямом эфире 24 канала руководитель Западного медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк.

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Они в удовлетворительном состоянии, но еще неделю будут в больнице.

Из их тел достали многочисленные осколки. Одному из бойцов сделали операцию на головном мозге и конечностях, другому – на спине. Еще одному ампутировали мизинец. К ребятам уже приехали родственники, с ними работают психологи и следователи.

Ночь прошла относительно спокойно. Я общался с дежурной сменой военных врачей, которые сообщили, что пострадавшие уже самостоятельно дышат, но продолжают оставаться в реанимационном отделении под наблюдением наших медиков,

– отметил Поронюк.

По словам руководителя Западного медиа-центра Министерства обороны Украины, с понедельника будут назначены уже новые курсы лечения, поэтому все надеются, что ребята быстро поправятся.

Напомним, два дня назад, на полигоне в Ровенской области во время военных учений разорвался миномет "Молот". Трое военных погибли, еще девять получили ранения. Основной версией инцидента является нарушение мер безопасности во время проведения учений, еще одна версия – мина преждевременно взорвалась в стволе миномета.