Вибух міномета на Рівненському полігоні: нові деталі про стан постраждалих

Трьох військових, які постраждали внаслідок вибуху міномета на полігоні в Рівненській області, прооперували. Двоє закарпатців та один боєць з Дніпропетровщини досі у важкому стані, інших поранених, офіцера та ще п'ятьох солдатів, оперували у шпиталі в Рівному.

Про це розповів у прямому ефірі 24 каналу керівник Західного медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк.

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Вони у задовільному стані, але ще тиждень будуть у лікарні.

З їхніх тіл дістали численні осколки. Одному з бійців зробили операцію на головному мозку та кінцівках, в іншого – на спині. Ще одному ампутували мізинець. До хлопців уже приїхали родичі, з ними працюють психологи і слідчі.

Ніч пройшла відносно спокійно. Я спілкувався з черговою зміною військових лікарів, які повідомили, що постраждалі вже самостійно дихають, але продовжують залишатися в реанімаційному відділені під наглядом наших медиків,

– зазначив Поронюк.

За словами керівника Західного медіа-центру Міністерства оборони України, з понеділка будуть призначені вже нові курси лікування, тому всі надіються, що хлопці швидко одужають.

Нагадаю, два дні тому на полігоні в Рівненській області під час військових навчань розірвався міномет "Молот". Троє військових загинули, ще дев'ять зазнали поранення. Основною версією інциденту є порушення заходів безпеки під час проведення навчань, ще одна версія – міна передчасно вибухнула в стволі міномету.