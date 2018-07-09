Матіос назвав ймовірну причину вибуху міномета на Рівненщині

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що вибух на Рівненському полігоні міг статися через подвійне заряджання.

Про це він написав у Facebook.

Читайте також: Вибух міномета на Рівненському полігоні: нові деталі про стан постраждалих

Показання учасників навчань різняться між собою. Ніхто не може точно сказати чи був перший вистріл і несправність міномета, чи вибух стався через подвійне заряджання,

– написав Матіос у коментарі.

За його словами, слідство вважає, що міномети працювали без запобіжників, що спричинило змогу подвійного заряджання і вибух відбувся відразу після чергового заряджання.

"Попередньо у діях незалежного спостерігача стрільб є всі ознаки службової недбалості: відстань між мінометами- 8 метрів, замість передбачених вимогами 20, глибина окопів також не відповідала нормативам", – додав Матіос.

Нагадаємо, два дні тому на полігоні в Рівненській області під час військових навчань розірвався міномет "Молот". Троє військових загинули, ще дев'ять зазнали поранення. Основною версією інциденту є порушення заходів безпеки під час проведення навчань, ще одна версія – міна передчасно вибухнула в стволі міномету.