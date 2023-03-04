Как оказалось, задержать Маттео Мессины Денаро помогла записка, написанная с помощью специального кода Коза Ностры и спрятанная в ножку стула в доме его сестры. Об этом говорится в ордере итальянской полиции на арест 67-летней Розалии Мессины Денаро.
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Правоохранители нашли зашифрованную записку
Правоохранители обнаружили записку во время специальной операции в доме сестры мафиози в сицилийской коммуне Кастельветрано. Один из полицейских пришел в ее дом под прикрытием, чтобы установить прослушивающее устройство и обнаружил записку свернутой внутри алюминиевой ножки стула.
Он сфотографировал записку, оказавшуюся так называемым "пиццино" – посланием написанным с помощью шифра, используемого в мафии для коммуникации на высоких уровнях. Маттео Денаро общался с помощью записок с родными и близкими.
Оказалось, что в записке содержится история о том, как Денаро борется с раком прямой кишки. Правоохранители установили, что речь идет о Маттео Денаро, поскольку никто из членов семьи Денаро от этого вида рака не лечится.
Сестру также задержали
Следствие считает, что Розалия, старейшая сестра Денаро, помогала брату годами скрываться от следствия и, кроме того, брала на себя финансовые вопросы и помогала Денаро поддерживать связь с членами группировки в тот период, когда ему приходилось долго скрываться.
О мере пресечения попросил ответственный за дело судья Альфредо Монтальто. К операции задержания были привлечены несколько подразделений итальянских силовиков. Параллельно в провинции Трапани было проведено десятки обысков.