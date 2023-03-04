Как оказалось, задержать Маттео Мессины Денаро помогла записка, написанная с помощью специального кода Коза Ностры и спрятанная в ножку стула в доме его сестры. Об этом говорится в ордере итальянской полиции на арест 67-летней Розалии Мессины Денаро.

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Правоохранители нашли зашифрованную записку

Правоохранители обнаружили записку во время специальной операции в доме сестры мафиози в сицилийской коммуне Кастельветрано. Один из полицейских пришел в ее дом под прикрытием, чтобы установить прослушивающее устройство и обнаружил записку свернутой внутри алюминиевой ножки стула.

Он сфотографировал записку, оказавшуюся так называемым "пиццино" – посланием написанным с помощью шифра, используемого в мафии для коммуникации на высоких уровнях. Маттео Денаро общался с помощью записок с родными и близкими.

Оказалось, что в записке содержится история о том, как Денаро борется с раком прямой кишки. Правоохранители установили, что речь идет о Маттео Денаро, поскольку никто из членов семьи Денаро от этого вида рака не лечится.

Напомним, что 16 января Денаро был задержан в частной клинике в столице Сицилии Палермо. Он был заочно приговорен к пожизненному заключению за участие в убийствах антимафиозных прокуроров Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1993 году.

Сестру также задержали

Следствие считает, что Розалия, старейшая сестра Денаро, помогала брату годами скрываться от следствия и, кроме того, брала на себя финансовые вопросы и помогала Денаро поддерживать связь с членами группировки в тот период, когда ему приходилось долго скрываться.

О мере пресечения попросил ответственный за дело судья Альфредо Монтальто. К операции задержания были привлечены несколько подразделений итальянских силовиков. Параллельно в провинции Трапани было проведено десятки обысков.