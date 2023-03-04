Як виявилося, затримати Маттео Мессіни Денаро допомогла записка, написана за допомогою спеціального коду "Коза Ностри" та захована в ніжку стільця в будинку його сестри. Про це йдеться в ордері італійської поліції на арешт 67-річної Розалії Мессіни Денаро.

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Правоохоронці знайшли зашифровану записку

Правоохоронці виявили записку під час спеціальної операції у будинку сестри мафіозі у сицилійській комуні Кастельветрано. Один з поліцейських прийшов у її будинок під прикриттям, щоб встановити прослуховуючий пристрій і знайшов записку згорнутої всередині алюмінієвої ніжки стільця.

Він сфотографував записку, яка виявилася так званим "піццино" — посланням написаним за допомогою шифру, який використовують у мафії для комунікації на високих рівнях. Маттео Денаро спілкувався за допомогою таких записок із рідними та близькими.

Виявилося, що в записці міститься історія про те, як Денаро бореться із раком прямої кишки. Правоохоронці встановили, що йдеться про Маттео Денаро, оскільки ніхто більше із членів родини Денаро від цього виду раку не лікується.

Нагадаємо, що 16 січня Денаро було затримано у приватній клініці у столиці Сицилії Палермо. Він був заочно засуджений до довічного ув'язнення за участь у вбивствах антимафіозних прокурорів Джованні Фальконе і Паоло Борселліно в 1993 році.

Сестру також затримали

Слідство вважає, що пані Розалія, найстарша сестра Денаро, допомагала брату роками переховуватися від слідства та, крім того, брала на себе фінансові питання і допомагала Денаро підтримувати зв’язок з членами угруповання у той період, коли йому доводилося тривалий час переховуватись.

Про запобіжний захід попросив відповідальний за справу суддя Альфредо Монтальто. До операції затримання були залучені кілька підрозділів італійських силовиків. Паралельно у провінції Трапані провели десятки обшуків.